Progetto Itaca Lecce, il 9 ottobre in Piazza Sant’Oronzo per “Accendere la luce sulla Salute Mentale”

LECCE – Parlare di salute mentale, ascoltare, condividere e contribuire a superare lo stigma. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Progetto Itaca Lecce in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che vedrà i volontari e i soci dell’associazione incontrare la cittadinanza venerdì 9 ottobre, dalle ore 18, in Piazza Sant’Oronzo.

L’appuntamento rientra nella campagna nazionale “Accendere la luce sulla Salute Mentale”, promossa da Progetto Itaca in occasione del 10 ottobre e realizzata nelle 18 città italiane in cui la Fondazione è presente.

L’iniziativa di Lecce nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di confronto e sensibilizzazione, nel quale chiunque possa fermarsi, conoscere le attività di Progetto Itaca e condividere il proprio punto di vista sul tema della salute mentale.

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare in diverse modalità: attraverso brevi interviste, lasciando un pensiero nel “Forziere dei Pensieri” oppure compilando un questionario anonimo. Strumenti semplici pensati per favorire il dialogo e raccogliere riflessioni, esperienze e punti di vista sul benessere psicologico e sull’importanza di parlarne senza paura e senza pregiudizi.

“La salute mentale riguarda tutti noi e parlarne significa contribuire a costruire una comunità più attenta e consapevole”, sottolinea Progetto Itaca Lecce. “Con questa iniziativa vogliamo creare un’occasione concreta di incontro, ascolto e partecipazione, perché accendere una luce significa anche portare allo scoperto ciò che troppo spesso rimane nell’ombra”.

Lecce si illumina di verde

Il messaggio della campagna sarà accompagnato anche da un segno visibile nel cuore della città. Il 9 e il 10 ottobre si illumineranno di verde il Sedile di Piazza Sant’Oronzo e la Fontana di Piazza Mazzini, nell’ambito della campagna “Accendere la luce sulla Salute Mentale”.

Il verde, colore simbolo della salute mentale, illuminerà alcuni luoghi rappresentativi di Lecce per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’informazione e del contrasto allo stigma.

L’iniziativa vuole così trasformare la città in uno spazio di sensibilizzazione, portando il tema della salute mentale nella quotidianità e coinvolgendo cittadini, associazioni e comunità.

Progetto Itaca Lecce invita tutta la cittadinanza a partecipare all’appuntamento di venerdì 9 ottobre, dalle ore 18, in Piazza Sant’Oronzo.

Facciamo luce sulla salute mentale, insieme.

L’APPUNTAMENTO

Venerdì 9 ottobre, ore 18:00

Piazza Sant’Oronzo – Lecce

Un incontro aperto alla cittadinanza con interviste, pensieri condivisi e questionari anonimi per parlare di salute mentale senza pregiudizi.

9 e 10 ottobre

Sedile di Piazza Sant’Oronzo e Fontana di Piazza Mazzini

Illuminazione di verde dei luoghi simbolici della città nell’ambito della campagna nazionale “Accendere la luce sulla Salute Mentale”.