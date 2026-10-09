Ricetta del giorno: Parmigiana di zucchine

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di zucchine biologiche
200 gr di prosciutto cotto
500 ml di besciamella
200 gr di scamorza affumicata tagliata a fette
150 gr di mozzarella tagliata a fette
100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Farina
Olio di semi di arachidi
Olio evo
Sale
Procedimento:
Lavare le zucchine e tagliarle a fette sottili per il verso della lunghezza;
In una pentola capiente scaldare abbondante olio di semi di arachidi;
Infarinare le fette di zucchina e friggerle;
Lasciare riposare su uno strato di carta assorbente e cospargere con un pizzico di sale;
In una teglia versare un filo di olio e uno strato di besciamella;
Stendere un primo strato di zucchine;
Condire con la scamorza affumicata, il prosciutto e il Parmigiano Reggiano;
Coprire con uno strato di zucchine e ricominciare alternando la mozzarella alla scamorza affumicata, fino a creare almeno 4 strati;
Condire l’ultimo strato di zucchine con besciamella e provola e Parmigiano Reggiano.
Cuocere in forno a 180° per 30 minuti.
Claudia Forcignanò
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