Ricetta del giorno: Melanzane ripiene

Ingredienti per 4 porzioni:
2 melanzane di media grandezza
1 spicchio di aglio
Mezza cipolla finemente tritata
Mezzo bicchiere di vino bianco
2 uova
150 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
20 gr di pecorino grattugiato
80 gr di prezzemolo fresco
200 gr di pane raffermo
50 gr di olive denocciolate
20 gr di capperi
500 gr di sugo
Procedimento
Tagliare a metà le melanzane per il verso della lunghezza;
Svuotarle, con l’ausilio di un cucchiaio;
Tagliare grossolanamente la polpa, cospargere di sale grosso e lasciare riposare per 30 minuti;
Sciacquarle e strizzarle bene;
In una padella capiente scaldare l’olio con l’aglio e la cipolla finemente tritata;
Aggiungere le melanzane;
Tirare con il vino bianco;
Cuocere per circa 20 minuti;
Lasciare intiepidire;
A parte scaldare un filo di olio di oliva e friggerle;
In una coppa versare la polpa delle melanzane, il Parmigiano Regiano, le uova, il pane precedentemente ammollato e strizzato, le olive, i capperi e salare;
Mescolare il tutto;
Riempire le bucce delle melanzane;
Distribuire su una teglia un mestolo di sugo;
Adagiare le melanzane;
Cospargerle con altro sugo;
Condire con il pecorino;
Infornare in forno preriscaldato a 200 gradi per almeno 30 minuti;
Servire tiepide.
Claudia Forcignanò
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Parmigiana di melanzane
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: melanzane salentine
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Crêpes ai funghi
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Tagliatelle ai funghi porcini e tartufo
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Ciceri e trie
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Fagottini ricotta e spinaci