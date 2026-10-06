Sport e Alimentazione, uva da tavola pugliese per la merenda di 3000 baby pallavolisti

PUGLIA – L’uva da tavola pugliese protagonista della merenda dei baby pallavolisti in piazza del Ferrarese a Bari, dove il Tour 2026 del #VolleyS3 della Federazione Italiana Pallavolo ha portato bambini, ragazzi, studenti e giovani atleti nel cuore della città per una giornata dedicata allo sport, al gioco e all’inclusione, insieme agli smart coach e ai campioni azzurri Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. La merenda proposta da Coldiretti Puglia e Campagna Amica ha così trasformato una pausa tra una schiacciata e l’altra in un momento di educazione alla sana alimentazione, facendo conoscere ai più piccoli uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura pugliese, direttamente nella sua stagione.

Il messaggio è particolarmente importante in una regione dove, secondo l’ultima rilevazione OKkio alla SALUTE dell’Istituto Superiore di Sanità, il 35,9% dei bambini presenta un eccesso ponderale, con il 21,1% in sovrappeso, il 10,6% obeso e il 4,2% in condizioni di obesità grave. Sul fronte delle abitudini alimentari, appena il 27,3% dei bambini consuma una merenda adeguata a metà mattina, mentre il 72,3% la fa in maniera inadeguata – dice Coldiretti Puglia – e per la frutta solo il 14,6% dei bambini la consuma 2-3 volte al giorno, mentre l’11,53% la mangia meno di una volta a settimana o mai.

Numeri che rendono ancora più significativo portare direttamente tra i bambini un prodotto agricolo di stagione, facendo conoscere non solo il suo valore nutrizionale, ma anche la storia che c’è dietro un alimento. L’uva da tavola è infatti una delle grandi eccellenze dell’agricoltura pugliese, con circa 23.400 ettari regionali sui 41mila nazionali e l’80% dei volumi italiani, una filiera che ha nella Puglia il suo principale polo produttivo nazionale e che negli ultimi anni sta vivendo una forte trasformazione varietale, con la crescente diffusione delle uve senza semi.

L’educazione alimentare deve partire dall’età scolare e andare di pari passo con l’attività fisica, per costruire nei bambini abitudini sane e consapevoli. È questo il terreno comune della collaborazione tra Campagna Amica e Federazione Italiana Pallavolo, che mette insieme sport, conoscenza del cibo e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio. Una scelta particolarmente importante in un momento in cui i bambini sono sempre più esposti a prodotti ultraformulati, spesso ricchi di zuccheri, grassi, sale e additivi, a scapito degli alimenti freschi e stagionali.

Coldiretti è impegnata da tempo nel contrasto alla diffusione degli ultraformulati e nella promozione di un modello alimentare fondato sulla dieta mediterranea, sulla stagionalità e sulla qualità delle produzioni agricole italiane, portando l’educazione alimentare nelle scuole e nelle fattorie didattiche attraverso Campagna Amica. Far conoscere ai più piccoli l’origine degli alimenti, il lavoro degli agricoltori e il valore dei prodotti freschi significa fornire loro gli strumenti per diventare consumatori più consapevoli.

La stessa attenzione deve entrare anche nelle mense scolastiche, dove la qualità dei pasti rappresenta un importante strumento educativo. Coldiretti chiede per questo di valorizzare maggiormente nelle forniture scolastiche i prodotti agricoli del territorio e di stagione, rafforzando il legame tra alimentazione, salute e agricoltura e contrastando una cultura alimentare sempre più condizionata dal cibo industriale e ultraformulato.

La giornata di piazza del Ferrarese ha quindi messo insieme movimento e alimentazione, facendo arrivare ai più piccoli – conclude Coldiretti Puglia – un messaggio semplice ma fondamentale, per stare bene bisogna muoversi, mangiare in modo equilibrato e imparare a riconoscere la qualità e la stagionalità di ciò che portiamo in tavola.