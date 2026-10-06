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Sport e Alimentazione, uva da tavola pugliese per la merenda di 3000 baby pallavolisti

Campagna Amica con la Federazione Italiana Pallavolo nel Tour #VolleyS3; in piazza del Ferrarese Lucchetta e Vermiglio incontrano migliaia di giovani atleti

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