L’almanacco di oggi 31 ottobre

Il Santo del giorno: Santa Lucilla. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu pare ca sta mangi sagne, sta mangi cime de cucuzze longhe. Significato: Quando pare che stai mangiando lasagne stai mangiando la cima della zucchina (che è la parte amara dell’ortaggio).
– Sono nati in questo giorno
1929 Bud Spencer
1964 Amanda Sandrelli
1969 Kim Rossi Stuart
– Proverbio
Bruma oscura tre dì non dura, se viene di trotto dura più di otto
– Accadde oggi
1866 il Teatro la Fenice di Venezia viene riaperto dopo l’occupazione austriaca del 1859
– Scoperte
1992 Galileo viene definitivamente riabilitato dalla Chiesa Cattolica