L’almanacco di oggi 31 ottobre

Il Santo del giorno: Santa Lucilla. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu pare ca sta mangi sagne, sta mangi cime de cucuzze longhe. Significato: Quando pare che stai mangiando lasagne stai mangiando la cima della zucchina (che è la parte amara dell’ortaggio).

– Sono nati in questo giorno

1929 Bud Spencer

1964 Amanda Sandrelli

1969 Kim Rossi Stuart

– Proverbio

Bruma oscura tre dì non dura, se viene di trotto dura più di otto

– Accadde oggi

1866 il Teatro la Fenice di Venezia viene riaperto dopo l’occupazione austriaca del 1859

– Scoperte

1992 Galileo viene definitivamente riabilitato dalla Chiesa Cattolica