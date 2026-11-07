La ricetta del giorno: tortino al cioccolato con cuore fondente

Ingredienti
200 gr di cioccolato fondente
180 gr di burro
150 gr di zucchero
40 gr di farina
4 uova
cacao amaro
Procedimento
Sciogliere il burro e il cioccolato tagliato a pezzetti in un pentolino;
Versare in una ciotola;aggiungere lo zucchero e mescolare;
Aggiungere le uova una per volta
Incorporare la farina;
Imburrare e cospargete di cacao amaro i pirottini;
Riempire ogni stampino fino a metà;
Mettere in freezer per 2 ore;
Infornare a 200º per 15/20 minuti in forno ventilato.
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