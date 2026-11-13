L’almanacco di oggi 13 novembre

Il Santo del giorno: San Diego. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu chioe e tira ientu alli cuiuni a stare attentu. Significato: Quando piove e tira vento alle palle devi stare attento.
– Sono nati in questo giorno
1850 Robert Louis Stevenson
1949 Whoopi Goldberg
1967 Randi Ingerman
– Proverbio
Uomo povero, uomo sano; uomo sano, uomo ricco
– Accadde oggi
1868 muore il compositore Gioacchino Rossini a Ruelle, Francia
1974 muore in Francia l’attore e regista Vittorio De Sica
1993 arresto del leader del Pkk Abdullah Ocalan a Roma
– Scoperte
1364 Primo orologio “moderno”