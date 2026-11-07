Nardò, il Gran Premio Minibasket porta al PalaPasca i bambini di tutta la provincia

NARDÒ – Bambini dai 4 agli 11 anni in arrivo da tutta la provincia di Lecce, quattro categorie in campo e un pomeriggio di giochi e nuove amicizie. Sabato 7 novembre il Palazzetto dello Sport “Andrea Pasca”, in via Giannone a Nardò, ospita la seconda edizione del Gran Premio Minibasket, una festa dedicata ai più piccoli, allo sport e all’inclusione. A organizzare la manifestazione è l’A.S.D. Centro Devils Basket Nardò, con il contributo della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Manifestazioni – Puglia 2026 e in collaborazione con Antonio Tondo, presidente del Consiglio comunale di Nardò con delega allo Sport. I Devils accoglieranno sette società del territorio, Elite Basket Lecce, N.P. Monteroni, Magic Basket Galatina, Tre Anelli Maglie, Basket Ugento, Coast to Coast Alessano e Basket Bagnolo.

A riempire il palazzetto di sorrisi, entusiasmo e voglia di giocare saranno i piccoli atleti delle categorie Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti. L’obiettivo è far vivere il minibasket come occasione di divertimento, crescita e socializzazione, lasciando in secondo piano l’agonismo esasperato e la ricerca del risultato. Il punteggio conta meno della possibilità di condividere un’esperienza, stringere nuove amicizie e sentirsi protagonisti, a prescindere dalle capacità e dal livello di preparazione di ciascuno. A dare un contributo all’organizzazione saranno anche i ragazzi di Social Aut e AIPD Lecce, che affiancheranno lo staff nella gestione logistica e nell’accoglienza dei tanti bambini attesi. Il loro impegno è parte concreta del progetto di inclusione e partecipazione attiva alla base della manifestazione. Il PalaPasca si prepara così a un pomeriggio di sport, amicizia e condivisione, con i bambini al centro della festa. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso e lanciano il loro grido di squadra, “Chi siamo noi? I Devils!”.