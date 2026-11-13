La ricetta del giorno: Spaghetti al pesto

Ingredienti per 4 persone
50 gr di foglie di basilico
50 ml di olio evo
100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
50 gr di formaggio pecorino grattugiato
2 spicchi di aglio
25 gr di pinoli
Sale grosso
Procedimento:
Lavare il basilico in acqua fredda e asciugare;
in un frullatore inserire l’aglio, il sale, il basilico, i due formaggi e i pinoli;
aggiungere l’olio a filo e frullare per pochi secondi.
N.b. la lavorazione degli ingredienti deve essere molto rapida onde evitare che il pesto assuma una colorazione troppo scura.
In una pentola mettere a bollire gli spaghetti in abbondante acqua salata.
Scolare tenendo da parte un bicchiere di acqua di cottura che verrà utilizzata qualora il composto risultasse troppo denso.
Condire gli spaghetti con il pesto fresco e servire.
Claudia Forcignanò
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