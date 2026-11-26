LECCE – “Ringrazio il Distretto Lions per aver promosso questa collaborazione tra il Salento e il Burkina Faso, che interpreta pienamente la vocazione della nostra terra, storicamente crocevia di popoli e culture, luogo di accoglienza e di dialogo. Vogliamo dare concretezza a quella cultura della pace che don Tonino Bello ci ha insegnato a tradurre in azioni quotidiane”.

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha accolto così, oggi, l’Ambasciatrice del Burkina Faso in Italia Cyrille Ganou-Badolo, arrivata a Palazzo Adorno a Lecce in visita istituzionale e per la firma del Protocollo d’intesa tra Provincia di Lecce, Distretto Lions 108 AB Puglia e Ambasciata del Burkina Faso.

Durante la visita istituzionale ci sono alternati ringraziamenti, scambi di informazioni sulle reciproche attività e peculiarità, proposte per rafforzare la relazione tra il Salento e il Paese dell’Africa occidentale, ed è stato poi siglato l’accordo che prevede “la collaborazione per la definizione di programmi strutturali di carattere educativo, formativo, informativo e socio sanitario, destinati alle giovani generazioni burkinabé e alla promozione dello sviluppo sostenibile”, si legge nel documento.

Ha proseguito a spiegare il presidente Tarantino: “Il protocollo individua quattro ambiti strategici di intervento: formazione e scambi interculturali per i giovani, prevenzione sanitaria, cooperazione per lo sviluppo agricolo e valorizzazione culturale. Particolarmente interessante è la possibilità di avviare uno scambio di competenze, esperienze e conoscenze in campo agricolo, mettendo a confronto le peculiarità produttive dei due territori. L’ambizione è fare del Salento, porta dell’Europa sul Mediterraneo, un laboratorio di cooperazione internazionale, sviluppando un modello di collaborazione replicabile anche in altri territori italiani ed europei”.

Il protocollo “Insieme: un ponte per le nuove generazioni” è un progetto reso possibile grazie alla Provincia di Lecce, che ha accolto l’iniziativa promossa dai Lions, per i quali oggi ha apposto la firma, per il Distretto Lions 108 AB, il 2° vice governatore Antonio Di Stefano.

Presenti, inoltre, per i Lions la coordinatrice Distretto 108 AB Puglia Giuseppina Greco e la presidente circoscrizione Lions Messapia Sarah Siciliano, per Coldiretti Lecce il presidente Costantino Carparelli e il direttore Aldo De Sario, per la Provincia di Lecce il direttore generale Andrea Romano e il capo di gabinetto Roberto Merenda.

L’ambasciatrice Cyrille Ganou-Badolo, entusiasta di Lecce e dell’accoglienza ricevuta, ringraziando la Provincia di Lecce e i Lions, ha detto: “La firma di questo protocollo apre la strada ad una collaborazione fondata su valori umani universali. Un noto adagio ricorda che è nelle difficoltà che si riconoscono i veri amici. Impegnandovi al fianco del Paese degli Uomini Integri, compite un gesto concreto di fratellanza. Il Burkina Faso è una terra accogliente, ricca di opportunità varie e promettenti. Investire in Burkina Faso significa investire in un Paese che guarda al futuro”. Al termine dell’incontro l’ambasciatrice ha apposto un suo pensiero sul Libro d’onore della Provincia di Lecce e ha ricevuto il gagliardetto dell’Ente.

L’iniziativa, organizzata da MK Lions Ets, gode del patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce, Coldiretti Lecce, Comune di Sternatia, CIHEAM Bari (istituto internazionale impegnato in prima linea nei Paesi dell’Africa).