Dal Salento ad Assisi sulle orme di San Francesco: il Presidente della Provincia dona alla Basilica un pastorale d’ulivo, simbolo di rinascita e dell’unione delle due comunità

LECCE – Gli ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco parleranno anche un po’ di Salento. Lo ha scelto il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino che domani, sabato 10 ottobre, sarà ad Assisi in visita istituzionale. Con un obiettivo ben preciso: donare al Custode del Sacro Convento di San Francesco, fra Marco Moroni, un pastorale con l’effigie del patrono d’Italia, realizzato in legno d’ulivo salentino e da artigiani locali.

L’opera, destinata ai Frati della Basilica, vuole testimoniare l’unione ideale tra Assisi e il Salento attraverso il materiale naturale e rappresentativo del territorio, ma anche richiamare i valori francescani della pace, della fraternità, della cura del creato e della capacità di rinascere. Il bastone cerimoniale, che andrà ad arricchire le celebrazioni liturgiche solenni, è stato realizzato dallo scultore pugliese Virgilio Pizzoleo, (in foto con il presidente Tarantino) su proposta di Cletus Aps- Cultura del Legno d’Ulivo.

“Questo pastorale che doniamo alla Basilica di San Francesco di Assisi racchiude un legame profondo tra il Salento e la terra di Francesco, unite da un simbolo che appartiene alla storia e all’identità di entrambe le comunità, l’ulivo”, spiega il presidente Fabio Tarantino.

“Per il nostro territorio, segnato dalla devastazione della Xylella, l’ulivo rappresenta oggi anche una sfida di rigenerazione ambientale, economica e sociale. Ed è proprio dal legno di questa pianta, così profondamente legata alla nostra cultura, che nasce un’opera d’arte destinata a un luogo che custodisce un messaggio universale di pace, fraternità e rispetto per il creato. Ringrazio il maestro Virgilio Pizzoleo, che ha saputo trasformare questo significato in un’opera di grande valore artistico, e l’associazione Cletus per aver promosso l’iniziativa”, continua Tarantino.

“Quest’anno ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, e questo dono vuole essere anche un’occasione per riflettere sull’attualità del suo pensiero, in modo particolare sul rapporto tra uomo e natura e sulla responsabilità che abbiamo verso le generazioni future. Un messaggio che dal Salento affidiamo simbolicamente ad Assisi, con l’auspicio che la rigenerazione dei nostri ulivi possa accompagnarsi a una nuova stagione di sviluppo e di cura del territorio”, conclude il presidente della Provincia di Lecce.