Gallipoli in Poesia: concorso di poesia “Oju Lampante Racconti di.Versi”

GALLIPOLI (Lecce) – Il Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto “Gallipoli in Poesia” presenta il concorso gratuito di poesia “Oju Lampante” allo scopo di promuovere la città attraverso i versi di autori e di autrici locali. L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare sia la città che i poeti del territorio e creare una raccolta cartacea di poesie quale prodotto rappresentativo del progetto “Gallipoli in Poesia”.

Link Sponsorizzato

Ogni partecipante potrà inviare fino a tre poesie inedite in lingua italiana o vernacolo e tra queste ne verrà scelta una sola, quella maggiormente evocativa e meritevole di essere inserita all’interno della raccolta “Oju Lampante – Racconti di.Versi” realizzata dall’Assessorato alla Cultura dell’Ente.

L’iscrizione potrà avvenire tramite unica e-mail all’indirizzo turismo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it o consegnata in busta sigillata all’ufficio protocollo dell’Ente, in via Pavia snc, negli orari di apertura al pubblico.

Link Sponsorizzato

I testi saranno valutati da un’apposita giuria il cui parere sarà definitivo ed insindacabile; per la pubblicazione saranno scelte fino ad un massimo di 10 opere quindi 10 autori.

L’assessorato si riserva la facoltà di inserire nella raccolta, previa autorizzazione della famiglia, 5 poesie in ricordo di autori gallipolini scomparsi.

Gli elaborati potranno essere inviati a partire da domani 15 febbraio entro e non oltre il 7 marzo 2022 dopo aver preso visione del regolamento. Per tutte le informazioni sarà possibile visionare il bando sul sito www.comunegallipoli.le.it

“Continuiamo il nostro progetto del Gallipoli in Poesia con un’attività partecipata che includerà le opere degli autori locali e non solo. Sono in cantiere altri progetti dedicati al mondo culturale e, nello specifico, al mondo della poesia. Ci auguriamo che questa possa rappresentare la prima edizione di un concorso che possa ogni anno raccogliere le migliori opere per celebrare questa splendida arte e la nostra amata città” – commenta il sindaco Stefano Minerva.