Opera Legal al fianco di Archistart Studio nel progetto di rigenerazione urbana dell’ex Galateo

Opera Legal, con i partner avv. Daniele Montinaro ed avv. Francesco Viggiani, ha supportato Archistart Studio, giovane ed innovativa realtà professionale con radici salentine ma già proiettata su scala nazionale ed internazionale, offrendo il proprio supporto per tutti i profili giuridici legati alla aggiudicazione della gara internazionale di progettazione indetta da Puglia Valore Immobiliare per la riqualificazione dell’edificio ex Galateo.

La struttura, costruita in epoca fascista e che originariamente ospitava un sanatorio, dopo anni di abbandono vedrà nuova luce grazie al progetto di Archistart Studio, risultato vincitore della procedura internazionale indetta per la riqualificazione dell’edificio, e che prevede che l’immobile diventi un grande contenitore che mette a sistema l’abitare condiviso, servizi e spazi pubblici aperti, luoghi per imprese e start up.

L’avv. Daniele Montinaro ha commentato “Siamo molto orgogliosi di aver offerto il nostro supporto per questo importante progetto e di aver lavorato con un gruppo di professionisti giovane ma già di grande esperienza, con i quali ci accomuna un modo di intendere le rispettive professioni in maniera innovativa e dinamica”.

