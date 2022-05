Mercoledì 25 maggio al Chiostro dei Domenicani a Lecce si conclude Rebel FoodExp

LECCE – Mercoledì 25 maggio (dalle 10 alle 18 – info, programma e ticket foodexp.it) il Chiostro dei Domenicani in via San Pietro in Lama a Lecce ospita la giornata conclusiva di “Rebel FoodExp”. La quinta edizione del Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, ideata e organizzata da Giovanni Pizzzolante, è infatti dedicata a chi ha saputo percorrere strade non ancora battute, talvolta rivoluzionarie, trovando soluzioni o portando innovazione. Dopo il talk d’apertura “Nuovi investimenti nell’industria alberghiera e agroalimentare: trend emergenti e potenzialità”, dalle 11:15 la seconda giornata proporrà una riflessione sulla necessità di una sinergia tra formazione classica e manageriale con Sebastiano Leo (assessore Formazione e Lavoro della Regione Puglia), Andrea Sinigaglia (direttore generale Alma Scuola Internazionale di Cucina Italiana) e i dirigenti scolastici dei sei Istituti alberghieri coinvolti nel concorso di idee “Your Dream & Your Business” che si concluderà con la premiazione dei migliori progetti degli studenti di Presta-Columella di Lecce, Nicola Moccia di Nardò, Domenico Modugno Polignano, Aldo Moro di Santa Cesarea Terme, Amerigo Vespucci di Gallipoli, Michele De Nora di Altamura. Si parlerà inoltre di “Food Gardening: il futuro della ristorazione inizia nell’orto”, “Sala Revolution: quando la sala ha carattere!”, “Alta Cucina e autarchia: è una strada percorribile insieme?” con Carlo Catani, ideatore del progetto Tempi di recupero. Alle 17 ultimo talk in programma con Alessandro Bergamo, vincitore italiano di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2019, che racconterà il valore dell’esperienza nel progetto creato da S.Pellegrino per scoprire e valorizzare in tutto il mondo i giovani talenti che costruiranno la gastronomia di domani. Il “teatro” accoglierà l’atteso Moreno Cedroni (chef Madonnina del Pescatore **Michelin, Senigallia), con i suoi studi sulla maturazione del pesce, lo chef patissier Andrea Tortora, il bar manager Mattia Cilia (Gruppo Sultano, fondatore della Scuola di Alta Formazione Mixology’s Living Room Academy), Antonio Zaccardi (chef Pashà *Michelin di Conversano), Ivan Milani (Chef Villa Monty Banks), Carlo Catani (Tempi di recupero), Giovanni Solofra e Roberta Merolli (Chef e Chef Patîssier di Tre Olivi **Michelin a Paestum), Ciro Scamardella (Pipero *Michelin, Roma), Valerio Serino e Lucia de Luca (Terra *Green Michelin Copenaghen). Diego Rossi (Trippa Milano) e Dino Massignani (direttore Riserva San Massimo) usciranno dai binari tradizionali con “Non la solita lezione sul riso” mentre Anthony Genovese (Il Pagliaccio ** Michelin, Roma) porterà sul palco “L’animella”. Nel ristorante del Chiostro due altri Pranzi Memorabili. Alle 12 ai fornelli Gianluca Gorini, del ristorante DaGorini *Michelin a San Piero in Bagno (FC), con piatti che sanno raccontare la Romagna e che celebrano l’essenza delle materie prime. Alle 15 in cucina Francesco e Salvatore Sodano di Local *Michelin a Venezia. I loro piatti sono radicati nella tradizione e proiettati nel futuro, utilizzando con passione e creatività, ingredienti locali e nuove tecniche di cottura. La cripta ospiterà le masterclass food&wine delle aziende coinvolte nella sezione Only the Best. Nel porticato saranno allestiti i banchi d’assaggio mentre nel garden si potrà pranzare nell’area FoodExp Gourmet. Fino alle 15:30, nell’area pizza, Agugiaro & Figna Molini e Slow Food Italia promuoveranno l’approfondimento “Un sacco di cambiamento”. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di favorire la nascita di un collettivo di professionisti che siano portavoce di una visione nuova di fare impresa, di creare lavoro e valore per i territori e i luoghi, di promuovere attraverso le buone pratiche e l’esempio il valore della sostenibilità ad ampio raggio, a livello sociale, ambientale, culturale ed economico. Nella zona centrale del Chiostro, a metà pomeriggio scatta l’ora della CarboGang, carbonara a regola d’arte in versione street food. Alle 20, infine, sempre nel ristorante del Chiostro, la Cena “Le due stelle d’Italia” con gli chef Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore **Michelin, Senigallia); Anthony Genovese (Il Pagliaccio **Michelin, Roma); Giovanni Solofra e Roberta Merolli (Tre Olivi **Michelin, Paestum SA) e la partecipazione di Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai).

