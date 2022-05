Venerdì 27 maggio giornata conclusiva per la conferenza internazionale ICIAP al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Venerdì 27 maggio al Teatro Apollo di Lecce si conclude la ventunesima edizione dell’ICIAP – International conference on image analysis and processing. Da lunedì 23, docenti, ricercatrici e ricercatori provenienti o collegati da tutto il mondo si sono dati appuntamento nel capoluogo salentino per discutere delle più recenti tendenze di computer vision e intelligenza artificiale, spaziando dagli ambiti più teorici fino agli aspetti applicativi. La giornata finale si aprirà alle 8:30 con l’ultimo keynote in programma affidato a Dima Damen, docente dell’Università di Bristol, che parlerà della “Comprensione video” ma da una “prospettiva egocentrica” cioè analizzando i filmati realizzati in prima persona. Gli interessi di ricerca della professoressa sono, infatti, nella comprensione automatica delle interazioni, delle azioni e delle attività degli oggetti utilizzando sensori visivi (e di profondità) statici e indossabili. Anche nell’ultima giornata proseguirà la presentazione dei progetti selezionati tra quelli inviati da ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo che avranno la possibilità di illustrare le proprie idee con brevi interventi (quindici minuti) o poster “virtuali”. Alle 11 una sessione speciale dedicata a “Computer vision per il monitoraggio dell’ambiente costiero e marino” coordinata da Angelo Ciaramella (Università degli Studi di Napoli), Alessio Ferone (Università degli Studi di Napoli), Sajid Javed (Università di Khalifa, Emirati Arabi Uniti). Saranno illustrati i recenti progressi della ricerca nel campo della visione artificiale e delle tecniche di elaborazione delle immagini applicate al monitoraggio dell’ambiente costiero e marino. Dalle 18, in chiusura, l’ultima delle tre “competition” previste, dedicata all’uso dei robot nel settore AgriFood.

La conferenza biennale itinerante (rinviata a causa della pandemia nel 2021) è ospitata a Lecce dall’ISASI – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR con il coordinamento generale di Stan Sclaroff (Dipartimento di “Electrical and Computer Engineering” dell’Università di Boston) e Cosimo Distante (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti – CNR) ed è organizzata da CVPL – Associazione italiana per la ricerca in Computer Vision, Pattern Recognition e Machine Learning e dall’IAPR – International Association for Pattern Recognition in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Museale della Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Springer LNCS con il supporto di NVIDIA, E4 Computer Engineering, ImageS.

ISASI (precedentemente noto come Istituto di Cibernetica) fu fondato nel 1968 dal pioniere dell’intelligenza artificiale in Italia Edoardo Renato Caianello e negli anni ha prodotto numerosi innovazioni scientifiche nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatici. In particolare l’unità di Lecce è specializzata nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’elaborazione delle immagini, dei sistemi di riconoscimento automatico e degli aspetti etici ad essi legati. Il CNR è un Ente pubblico e ha l’obiettivo di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e migliorare le attività di ricerca nei principali settori di crescita della conoscenza e delle sue applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.