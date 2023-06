Parte da Lecce giovedi 1 e venerdi 2 la formazione del progetto nazionale “Io leggo per gli altri – dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce”

LECCE – Si svolgeranno a Lecce, giovedì 1 (9-12.30 e 15-18.30) e venerdì 2 settembre (9-12.30) le prime due giornate di formazione del progetto “Io leggo per gli altri – dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” il nuovo progetto nazionale dell’associazione Nausika di Arezzo e del movimento ‘LaAV – Letture ad alta voce’ finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il bando “Ad Alta Voce 2020”.

La sede degli incontri è la Scuola secondaria di primo grado “A. Galateo”, in via Domenico Fontana. La prima giornata di formazione, giovedì 1, si conclude con un momento di condivisione e reading: dalle 19, ci si incontra al parco Adele Savio di Bernstiel (via Giuseppe Saragat, Castromediano) per leggere ad alta voce una selezione di brani sul tema della formazione “Salite e discese”. Tra le lettrici e i lettori ospiti: Giovanna Rosato, bibliotecaria; Simona Tondo, insegnante; Mavi Ferramosca e Serena Merico, volontarie Circolo LaAV Lecce; Alessandra De Mattia, libraia.

Due giorni immersivi in presenza, con i formatori Federico Batini e Martina Evangelista, su effetti e tecniche di lettura ad alta voce, aperti anche a chi è interessato a conoscere più da vicino questa pratica. E poi letture scelte seguendo il tema “Salite e discese”: durante la formazione vengono infatti letti assaggi di libri, distribuiti poi ai partecipanti, strumenti essenziali per l’attivazione di servizi ed eventi di lettura sui propri territori. L’obiettivo è trasferire motivazione e competenze necessarie per praticare in modo convincente e sistematico la lettura ad alta voce. Le giornate si concludono con un momento di condivisione e reading.

Il progetto “Io leggo per gli altri – dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” è rivolto a persone di tutte le età e ha l’obiettivo di espandere e radicare la pratica della lettura ad alta voce, in tutti gli ambiti della vita personale, educativa-formativa, professionale e civile, con particolare attenzione su quella donata da lettori e lettrici volontari a sostegno degli altri.

Come un’onda sonora che si muove, la voce che legge si propaga nell’aria, spingendo lontano le storie racchiuse nei libri, storie che continuano il loro viaggio attraverso la voce di altri lettori e lettrici. Il progetto si è avviato nel maggio scorso e adesso entra nel vivo con il calendario della formazione per svolgersi poi fino a marzo 2023 con le azioni di lettura ad alta voce sul territorio. La formazione è rivolta a bibliotecari, librai, operatori e volontari di associazioni, insegnanti di diverse discipline e scuole di vari ordini e gradi, dirigenti scolastici, studenti, dipendenti di aziende e per i circoli LaAV.

La Puglia è la prima regione a partire con gli incontri in presenza, il calendario della formazione prosegue poi in Veneto, a Vicenza 6 e 7 settembre, poi Piemonte, a Torino, 8 e 9 settembre e infine in Toscana, ad Arezzo il 20 settembre e a Pisa il 3 ottobre. In totale è coinvolta una rete di oltre 130 soggetti tra amministrazioni comunali, scuole, biblioteche, associazioni, cooperative, fondazioni, ospedali, festival, librerie, case editrici.

Federico Batini, docente di Pedagogia sperimentale all’Università degli Studi di Perugia, insegna Educazione alla Lettura, dirige il Master in Orientamento Narrativo e prevenzione della dispersione scolastica e il Master di secondo livello sulla lettura ad alta voce presso l’Università degli Studi di Perugia, dirige la Rivista scientifica “Effetti di Lettura”. Fondatore del movimento ‘LaAV – Letture ad Alta Voce’.

Martina Evangelista, docente, formatrice, dirige l’agenzia formativa Pratika, si occupa da oltre quindici anni di pratiche narrative per la formazione in ambito socio-educativo; ha contribuito allo sviluppo del movimento nazionale di volontarie e volontari ‘LaAV – Letture ad Alta Voce’. È docente di Lettura e Lettura ad alta voce nel Master in orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica all’Università di Perugia.

LaAV – Letture ad alta voce, il movimento dei volontari per la lettura ad alta voce, e l’associazione Nausika praticano e promuovono la lettura e la lettura ad alta voce perché la lettura consente di immaginare, favorisce il benessere, produce benefici relazionali, apprenditivi, cognitivi, emotivi, sia per chi legge che per chi ascolta. Con il progetto “Onda lunga” LaAV intende rafforzare la sua mission, ovvero portare le storie nei luoghi di disagio, difficoltà e solitudine e si apre ed estende a tutta la comunità attraverso la formazione di persone interessate alla lettura ad alta voce, l’organizzazione di training intensivi di lettura che consentano l’attivazione di nuovi volontari (in un’ottica sociale di restituzione e moltiplicazione), la distribuzione di libri e la realizzazione di laboratori, reading pubblici, maratone di lettura, training, contest radiofonici e azioni di service learning.

Per la Puglia i soggetti aderenti a “Io leggo per gli altri – dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” sono:

– per Lecce e provincia: Comune di Arnesano, Associazione Salento Crocevia G. Giannotti, CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento, Associazione culturale Manigold, scuola secondaria statale di primo grado “A. Galateo”, Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo”, Istituto tecnico “Grazia Deledda”, istituto di istruzione superiore “A. De PAce”, Libreria La Fronda (Mondadori Store), Casa editrice Edizioni Milella, Circolo LaAV Lecce, Comune di Campi Salentina, ADEPO A.P.S. Associazione Donne e Pari Opportunità (Morciano di Leuca), Associazione Officine Musicali (Salve), Associazione culturale La Fabbrica dei gesti (San Cesario di Lecce), ANTFORM APS Associazione di impresa sociale (Maglie), Agenzia Formativa Ulisse (Galatone), A.F.G. Associazione di Formazione Globale (Casarano), IC C. De Giorgi (Lizzanello), Libreria SemiMinimi (Lecce), CSI Comitato Territoriale di Lecce APS (Lecce), Contatto società cooperativa sociale (Lecce), Biblioteca Comunale di Cavallino “G. Rizzo”;

– per Bari e provincia: Casa editrice Edizioni dal Sud, Biblioteca Comunale G. Panunzio (Molfetta), Associazione culturale Artemia (Molfetta), Circolo LaAv Molfetta;

– per Barletta-Andria-Trani e provincia: Libreria Einaudi L’Isola che non c’è (Barletta), Associazione Abbraccio alla vita (Eter Società Benefit) Barletta, Centro Antiviolenza Barletta, Circolo LaAV Barletta, Libreria Vecchia Segheria Mastrototaro (Mondadori Store) Bisceglie, Associazione Centro di lettura Globeglotter – Lingue e culture in movimento (Trinitapoli).