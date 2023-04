Pioggia di medaglie alla 15° edizione del “Cross La Mandra”

CALIMERA (Lecce) – Il 2022 del podismo salentino si è concluso con la quindicesima edizione del “Cross La Mandra”. La manifestazione sportiva, svoltasi nei giorni scorsi a Calimera in occasione del secondo “Memorial Cesare Vernole”, è stata valevole come nuova prova del Cross in Puglia. La gara organizzata dalla Asd La Mandra presieduta da Crystian Bergamo è stata riservata a tutti gli atleti Fidal delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master (Settore Promozionale Giovanile maschile e femminile). Alla competizione indetta dalla Federazione italiana di atletica leggera e patrocinata dal Comune di Calimera, ha preso parte una nutrita rappresentanza di atleti provenienti da gran parte del territorio pugliese, che si sono cimentati nella corsa campestre immersa nel verde incontaminato del Parco La Mandra. Gli iscritti si sono ritrovati alle 8 del mattino insieme alla giuria per il ritiro dei pettorali, in attesa della partenza fissata alle 9 presso il Parco Comunale “La Mandra”. La gara di corsa campestre si è suddivisa per categorie in diverse distanze. Sui 1500 metri si è imposto Gabriele Laggetta dell’Atletica Messapica con il tempo di 05:53, mentre sui 2 chilometri ha primeggiato Anna Gaia Marsano della Asd Io Corro che ha fatto registrare il tempo di 07:56. Michele Sasso della Asd Io Corro ha trionfato con il tempo di 09:22 sul percorso dei 3 chilometri. E Pasquale Albanese della Allenamenti si è preso lo scettro della 4 chilometri dopo aver fermato il cronometro a 15 minuti netti. Nella 6 chilometri si e issato sul gradino più alto del podio Andrea De Carolis della Atletica Amatori Ciaternino a margine di un’ottima prestazione. De Carolis ha sbaragliato la concorrenza facendo registrare il tempo di 21:05. Sulla distanza degli 8 chilometri invece è stato Andrea Palumbo della Asd Sicilia Running Team ha prendersi la scena inchiodando l’orologio a 26:17. Giacomo Tarantino della Nuova Atletica Copertino, Omar Valentini della Galatletica Dream Team e Bruno Ponzetta della Atletica Capo di Leuca Asd, si sono imposti rispettivamente sui tracciati dei 400, 500 e 600 metri. Al termine della manifestazione si è tenuta la ricca cerimonia di premiazione tra una pioggia di medaglie. La manifestazione ha rispettato tutte le norme emanate dalla FIDAL, in linea con i decreti ministeriali, atte a contenere la diffusione del virus Sars-Cov-19.

