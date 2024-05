GALLIPOLI (Lecce) – Si terrà domani 10 maggio la seconda edizione del format “Appunti per il futuro, voce ai giovani” organizzato da e per i volontari del Servizio Civile Nazionale operanti nel territorio. Il Comune di Gallipoli, in qualità di capofila della rete del Servizio Civile Universale, nel programma di intervento denominato “Piano di Inclusività Integrata” ha organizzato un nuovo appuntamento che racchiude rilevanti testimonianze di giovani e progettualità. L’incontro “Appunti per il futuro: voce ai giovani” rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con i giovani: domani 10 maggio, per la parte istituzionale, interverranno il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, Tonia Fattizzo – assessora Politiche Giovanili, Filomena Matera – presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia e i sindaci Alessandro Conte (Melissano), Ottavio De Nuzzo (Casarano), Antonio Salsetti (Racale), Massimo Stamerra (Tuglie), Giuseppe Tanisi (Taviano). Tra gli ospiti invitati a raccontare la propria esperienza, invece, Chiara Coppola in qualità di project manager, il presidente del Treno della Memoria Paolo Paticchio, l’attrice di ZeroMeccanico Ottavia Perrone, lo scrittore Andrea Donaera, Samantha Centonze e Diego Contino quali ideatori del gioco “Salento”, l’attivista queer Gaia Barletta e Alessandra Franza già volontaria del Servizio Civile Universale.

“Anche quest’anno portiamo un risultato importante: la possibilità per i più di giovani di esprimere il proprio potenziale attraverso i progetti attivati in città e su tutto il territorio – commenta il sindaco Stefano Minerva – Gallipoli è il comune capofila di un programma che coinvolge 150 volontari e questo non può che renderci orgogliosi. L’evento di domani è la sintesi di un percorso importante per il territorio che mi auguro possa essere di ispirazione per il futuro”.

Il Comune di Gallipoli è capofila di un Programma di intervento che coinvolge 18 enti e comuni del Salento: oltre a Gallipoli anche Casarano, Taviano, Racale, Melissano, Tuglie, Sternatia, Corigliano d’Otranto, Caprarica di Lecce, Lizzanello e i comuni afferenti all’Unione Terre di Mezzo (Giuggianello, Botrugno, Supersano, Surano, San Cassiano, Nociglia e Muro leccese). Attualmente sono impegnati 150 volontari nel programma di intervento Piano di inclusività integrata articolato in tre progetti ovvero City hub – attività presso gli sportelli informativi (in ambito sociale, turistico, culturale e delle politiche giovanili); Cultural Hub – attività di promozione culturale presso le biblioteche e i musei e Community Hub – assistenza agli anziani e agli adulti in condizioni di fragilità.

L’evento è accreditato con ID 57580 presso l’ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale della Puglia per il riconoscimento di 4 crediti.