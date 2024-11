Le previsioni meteo di domani 25 agosto 2024

PUGLIA – Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest con isolate piogge sui rilievi. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi con locali sconfinamenti sul Piemonte, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi nelle zone interne peninsulari e della Sicilia, nessuna variazione sui restanti settori. In serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in rialzo salvo un lieve calo al Nord e sul medio versante tirrenico, massime stazionarie o in generale rialzo da Nord a Sud.

