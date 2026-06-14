La ricetta del giorno: “Croissant sfogliati come in pasticceria”

INGREDIENTI:

-500 g di farina con (w260-280)

– 150 g di latte

– 100 g di acqua

– 85 g di burro

– 50 g di zucchero

– 6 g di sale

– 10 g di lievito secco

Per la sfogliatura

250 g di burro

PROCEDIMENTO:

Tirate fuori dal frigo il burro per farlo ammorbidire. In una ciotola, versate l’acqua,il latte, lo zucchero ed il lievito. Mescolate con una frusta per far sciogliere il lievito nei

Ora aggiungete un terzo della farina continuando ad amalgamare il composto con una frusta.

Incorporate il sale. Adesso aggiungete il burro morbido e continuate a mescolare.

Versate la restante parte della farina e impastate fino ad ottenere un panetto sodo e liscio.

Fate riposare l’impasto per 30 min. (coperto con pellicola)

Occupatevi del burro (per la sfogliatura). Disegnate un quadrato da 20 cm su due fogli di carta forno e ponete il panetto di burro tra i due fogli. Appiattite il burro, aiutandovi con un matterello, formando un quadrato di burro che dovrà riposare tutta la notte in frigo.

Riprendete l’impasto e lavoratelo per qualche minuto, facendo delle pieghe con le mani. Adagiate l’impasto(coperto con pellicola) in un teglia da 20×20 e lasciatelo riposare tutta la notte.

Trascorsa la notte, riprendete l’impasto e stendetelo su di un piano da lavoro, aiutandovi con un matterello, fino ad arrivare ad una grandezza di 20×40 (lunghezza doppia rispetto a prima).

Prendete la sfoglia di burro, posizionatela su metà lunghezza impasto e chiudete a libro con la restante parte.

Pressate (in verticale) con il matterello allungando l’impasto raggiungendo la lunghezza di 60 cm. Piegate l’impasto ad un terzo della sua lunghezza, l’altro lembo a combaciare e ripieghiamo una terza volta.

Continuate facendo una nuova piega. Stendete l’impasto a 60 cm e poi procedete con le tre pieghe. Dopodiché fatelo riposare in frigo per 30 min.

Ora passiamo alla preparazione dei cornetti, prendete l’impasto dal frigo e stendetelo fino ad una grandezza di 30×60. Ricavate 9-10 triangoli di impasto .

Arrotolateli su se stessi e posizionateli su una teglia da forno.

Lasciateli lievitare in forno spento per 2h.

Spennellate lì con un tuorlo ed un po’ di latte.

Infornate a 180°c per 20min