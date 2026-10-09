L’almanacco di oggi 9 ottobre

Il Santo del giorno: San Dionigi. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Na pisciata senza piritu è comu na festa senza fochi. Significato: Una pisciata senza “puzzetta” è come una festa senza fuochi.
– Sono nati in questo giorno
1890 Aimee Semple McPherson
1940 John Lennon
1949 Ottavia Piccolo
– Proverbio
Il principe deve punire il vizio, e ricompensare la virtù
– Accadde oggi
1855 Isaac Singer brevetta il motore da macchina per cucire
1973 Priscilla Presley divorzia da Elvis, ed ottiene alimenti record: 1 milione e mezzo di dollari
1985 in memoria di John Lennon a New York viene inaugurato un giardino all’interno di Central Park chiamato “Strawberry fields”
1997 Dario Fo riceve il premio Nobel per la letteratura
– Scoperte
1962 Realizzato il nitinol, metallo a memoria di forma