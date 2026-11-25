Il Santo del giorno: Santa Caterina. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ti santa Catarina,(25 novembre) la nive s’avvicina. Significato: Di Santa Caterina il 25 Novembre ci stiamo avvicinando all’inverno e quindi alla neve.
– Sono nati in questo giorno
1881 Angelo Roncalli
1915 Augusto Pinochet
1960 John F. Kennedy Jr.
– Proverbio
Val più un’oncia di reputazione che una libbra d’oro
– Accadde oggi
1963 il corpo del presidente americano John Fitzgerald Kennedy viene seppellito nel cimitero di Arlington
1973 Gheddafi, leader della Libia, propone all’Europa l’alleanza con l’Africa per creare una terza forza mediterranea
1974 Arafat, capo dell’OLP, arriva a Mosca per chiedere l’appoggio ad un eventuale governo palestinese in esilio o all’eventuale creazione di uno stato palestinese
– Scoperte
1916 Black e Decker inventano il trapano elettrico moderno