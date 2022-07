Martedì 26 luglio a Calimera Nicola Gratteri con “Complici e colpevoli”

CALIMERA (Lecce) – Martedì 26 luglio, alle ore 20,30 a Calimera il procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri presenterà il suo ultimo libro “Complici e colpevoli, come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta” edito da Mondadori, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso.

Gratteri è uno dei magistrati più impegnati nella lotta alla ‘ndrangheta. È stato titolare di importanti indagini tra cui quella sulla strage di Duisburg. Dal 2016 è Procuratore della Repubblica di Catanzaro.

Nel libro il magistrato racconta come “Oggi la criminalità organizzata non ha più bisogno di sparare, ha acquisito la capacità di muoversi sottotraccia, senza suscitare clamore o allarme, dilagando, apparentemente senza freni. In Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, così come in Valle d’Aosta, Liguria e Trentino, le mafie raramente sono giunte con le armi in pugno. Si sono piuttosto presentate con il volto rassicurante di figure professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo, a partire dallo smaltimento dei rifiuti fino a una sorta di welfare di prossimità, più efficace rispetto a quello spesso carente dello Stato.”

«Calimera orgogliosa di ospitare Nicola Gratteri e di presentare il suo ultimo lavoro Complici e colpevoli, –dichiara il sindaco Gianluca Tommasi– un testo fondamentale per capire la nuova criminalità organizzata, che non ha più bisogno di sparare, che ha riacquisito la capacità di muoversi sottotraccia, senza suscitare clamore o allarme. Come Sindaco ritengo fondamentale questo testo, capace di istruire gli amministratori su come le mafie oggi si presentino con il volto rassicurante di figure professionali in grado di offrire servizi e soluzioni a basso costo.

Il dovere di tutti i cittadini è quello di vigilare, di non sottovalutare questi rischi, per questo invitiamo tutti all’evento di martedì».

In Piazza Gabrieli dopo il saluto del primo cittadino il presidente del Consiglio comunale Leo Palumbo dialogherà con l’autore Nicola Gratteri e con Francesco Madoi ex magistrato e già sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L’evento promosso dall’amministrazione comunale è organizzato in collaborazione con l’associazione Puglia 360 ed il Dado Gira.