A Nardò la notte di San Silvestro in compagnia di… Franco Califano

NARDO’ (Lecce) – Una notte di San Silvestro in compagnia… di Franco Califano. È in programma sabato 31 dicembre al Teatro Comunale Califano. Un bastardo venuto dal Sud, uno spettacolo scritto da Fabio Cursio Giacobbe e Pietro Genuardi per la regia di Pietro Genuardi.

Un viaggio nel Califano romantico, poeta, autore per celebri cantanti di brani che hanno fatto sognare generazioni. Dall’incontro con Mia Martini per Minuetto alla scoperta dei Ricchi e Poveri, alle canzoni conosciute da tutti come Un’estate fa o Semo gente de borgata, naturalmente non dimenticando i suoi successi più famosi. Un racconto in musica di un pianista e una cantante, sapientemente amministrati da Fabio Cursio Giacobbe, che permetterà al pubblico di conoscere la storia più intima del maestro Califano, ma anche di avvicinarsi ai monologhi esilaranti scritti dal poeta e interpretati magistralmente da Giacobbe. Tanta musica e tanta “poesia” in un evento unico nel suo genere.

L’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 22. Prenotazione del biglietto al numero di telefono 379 1873285. Con lo stesso biglietto si accede anche al dj set in programma dopo la mezzanotte (che sarà festeggiata in piazza Salandra) al Post Experience di via Generale Cantore. È un evento organizzato in collaborazione e con il sostegno dell’assessorato alla Cultura guidato da Giulia Puglia e una parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza all’Ant.