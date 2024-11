Martedì 26 novembre a Bagnolo del Salento Vera Gheno per “Crita oltre le parole – Rossorame”

BAGNOLO DEL ALENTO (Lecce) – Prende spunto dal volume “Le parole d’altro genere” di Vera Gheno la tavola rotonda in programma martedì 26 novembre alle 18.30, nella Biblioteca Comunale di Bagnolo del Salento, che vede tra gli ospiti proprio la sociolinguista, saggista e attivista. L’appuntamento rientra tra le attività di “Crita oltre le parole – Rossorame”, il nuovo progetto sulla parità di genere della cooperativa Ventinovenove, promosso dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità 2° ed”.

Alla tavola rotonda, con Vera Gheno, prendono parte Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale; Irene Chilla, sindaca di Bagnolo del Salento, Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia; Maria Teresa Pati, docente; Maria Rosaria Nutricati, avvocata del Centro antiviolenza “Dafne” e Francesca Lubelli, assistente sociale. Modera: Sandra Stefanizzi. Introduzione: Mary Negro, cooperativa Ventinovenove, ideatrice del progetto Oltre Le Parole e Gabriele Polimeno, presidente della cooperativa Ventinovenove.

Il progetto “Crita oltre le parole – Rossorame” è uno spin off della programmazione annuale di “Crita oltre le parole”, rassegna che affronta e approfondisce temi quali l’emancipazione, il diritto al lavoro, il diritto alla propria libertà sessuale, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, la parità salariale, la maternità. A ispirare questa terza edizione della rassegna è la figura e le opere di Franca Rame, attrice, drammaturga e attivista politica che, insieme a Dario Fo, è stata una delle colonne portanti del Teatro Civile in Italia e non solo. Le vicende della sua vita si sono intrecciate sul piano personale, artistico e politico, con risvolti a volte anche molto dolorosi e difficili. Il nome del progetto deriva dall’unione delle parole “Rame”, come Franca Rame, e “Rosso” come il colore del sangue che è uguale per tutti gli esseri umani, come il colore della passione in varie declinazioni: politica, partecipazione, ardore d’animo e dolore.

Il progetto abbraccia le province di Bari, Lecce e Brindisi e coinvolge il Comune di Bagnolo del Salento e gli studenti e le studentesse di due Istituti superiori: l’Istituto “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina e Liceo “don Quirico Punzi” di Cisternino dove giovedì 28 novembre le attività giungono a conclusione con l’incontro con l’avvocata e attivista per i diritti delle donne Shady Alizadeh.

“Crita Oltre le parole – Rossorame”, promosso dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità 2° ed., è in collaborazione con Legacoop Puglia, Comune di Bagnolo del Salento, Liceo “don Quirico Punzi” di Cisternino, IISS “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina, Jata Aps.