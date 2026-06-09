L’almanacco di oggi 9 giugno

Il Santo del giorno: B. Anna Maria Taigi. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Sparagna la farina quannu la mattra è china, ca quandu la mattra pare nu te serve lu sparagnare. Significato: Risparmia la farina quando la madia è piena, non ti serve risparmiarla quando ne vedi il fondo.
– Sono nati in questo giorno
1892 Helena Rubinstein
1937 Giuliano Urbani
1963 Johnny Depp
1981 Natalie Portman
– Proverbio
Chi ben vive non muore mai
– Accadde oggi
1870 a Godshill in Inghilterra muore Charles Dickens, l’autore di “Davide Copperfield”
1983 il partito Conservatore inglese di Margharet Thatcher vince le elezioni per il parlamento
1984 a Disneyland si celebra il 50esimo anniversario della nascita di Paperino
1993 il principe ereditario giapponese Naruhito sposa Masako Owada
– Scoperte
1934 Abram Neiman inventa l’antifurto per automobili