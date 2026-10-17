La ricetta del giorno: Spaghetti alle vongole su letto di crema di piselli

Ingredienti:
150 gr di spaghetti trafilati al bronzo
300 gr di pisellini verdi
1 kg di vongole con guscio
1/4 di cipolla
Sale
Pepe
Olio
Procedimento:
Pulire le vongole;
In una padella versare un filo di olio e le vongole;
Coprire con un coperchio;
Nel frattempo in una casseruola versare un filo di olio e i pisellini verdi, condire con il sale e cuocere a fuoco basso aggiungendo, se necessario alcuni cucchiai di acqua calda;
Quando tutte le vongole saranno aperte, senza buttare il sughetto ottenuto, sgusciarle tenendone da parte una decina col guscio;
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata;
Con un frullatore ad immersione ridurre i pisellini verdi a crema (se necessario diluire leggermente con acqua calda);
Quando gli spaghetti sono a metà cottura, aiutandosi con una pinza, versarli nella padelle in cui sono state cotte le vongole;
Aggiungere due bicchieri di acqua di cottura e terminare di cuocere mescolando;
Condire con il pepe;
In un piatto fondo versare la crema di pisellini verdi;
Adagiare sopra gli spaghetti;
Decorare con le vongole in guscio e un filo di olio.
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