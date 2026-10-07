L’almanacco di oggi 7 ottobre

Il Santo del giorno: Sant’Adalgiso. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Finca lu grossu se ‘ssuttija, lu suttile se ne vae. Significato: Fino a quando il grasso dimagrisce, il magro muore.
– Sono nati in questo giorno
1951 John Cougar Mellencamp
1952 Vladimir Putin
1953 Christopher Norris
– Proverbio
Se vuoi vedere un uomo quanto è brutto: un uomo senza denaro dice tutto
– Accadde oggi
1806 Robert Wedgwood brevetta il più semplice sistema di copiatura la carta carbone
1985 un gruppo di terroristi sequestra la nave da crociera Achille Lauro, a bordo ci sono 400 persone. Chiedono la liberazione di prigionieri detenuti in Israele
– Scoperte
1961 Monod e Jacob scoprono l’Rna-messaggero