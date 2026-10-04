L’almanacco di oggi 4 ottobre

Il Santo del giorno: San Francesco d’Assisi. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Te Santu Frangiscu, esse lu cautu e trase lu friscu. Significato: Il 4 ottobre il tempo diventa più fresco.
– Sono nati in questo giorno
1895 Buster Keaton
1946 Susan Sarandon
1962 Francesco Baccini
– Proverbio
I pittori non guastano mai: quando non possono fare un angelo, fanno un diavolo
– Accadde oggi
1824 in Messico viene proclamata la repubblica
1940 Benito Mussolini incontra al passo del Brennero il capo nazista Hitler, che chiede il supporto dell’Italia nel conflitto contro gli inglesi
1977 per insufficienza di prove, viene rilasciata in India, Indira Gandhi. L’ex primo ministro era stato arrestato ieri con l’accusa di corruzione e abuso di potere
1990 per la prima volta dopo quasi 60 anni si riunisce il parlamento della Germania riunificata nella sede originaria del Reichstag
– Scoperte
1957 Il 4 ottobre a l’Urss lancia lo Sputnik, primo satellite artificiali